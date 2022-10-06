Чешский театр отказался от спектакля по пьесе Николая Коляды

06.10.2022

Чешский театр отказался от спектакля по пьесе Николая Коляды
Компания-правообладатель объяснила отмену проекта «сложившейся ситуацией», рассказал уральский драматург на личной странице во «ВКонтакте».

Моравскосилезский театр в Остраве отменил постановку комедии «Тутанхамон», которую предполагал выпустить минувшей весной. Сначала он отложил премьеру, а теперь полностью вышел из проекта. При этом в афише театра остались постановки по «Вишневому саду» и «Ревизору», подчеркнул худрук екатеринбургского «Коляда-Театра».

По его словам, если бы ему выплатили гонорар, то он не вернул бы деньги. Режиссер пояснил JustMedia.ru, что зарубежные постановки по его текстам помогали решать финансовые проблемы. При этом они отличались плохим качеством, особенно в плане актерской игры. По оценке автора, из-за отмены «Тутанхамона» он недополучил 1-2 тысячи евро.

Первая сценическая версия пьесы дебютировала в 2005 году в столице Урала. В центре истории — три жительницы маленького городка, мечтающие о любви.

Фото: Pixabay