Чешский театр отказался от спектакля по пьесе Николая Коляды

06.10.2022
Компания-правообладатель объяснила отмену проекта «сложившейся ситуацией», рассказал уральский драматург на личной странице во «ВКонтакте».
Моравскосилезский театр в Остраве отменил постановку комедии «Тутанхамон», которую предполагал выпустить минувшей весной. Сначала он отложил премьеру, а теперь полностью вышел из проекта. При этом в афише театра остались постановки по «Вишневому саду» и «Ревизору», подчеркнул худрук екатеринбургского «Коляда-Театра».
По его словам, если бы ему выплатили гонорар, то он не вернул бы деньги. Режиссер пояснил JustMedia.ru
, что зарубежные постановки по его текстам помогали решать финансовые проблемы. При этом они отличались плохим качеством, особенно в плане актерской игры. По оценке автора, из-за отмены «Тутанхамона» он недополучил 1-2 тысячи евро.
Первая сценическая версия пьесы дебютировала в 2005 году в столице Урала. В центре истории — три жительницы маленького городка, мечтающие о любви.
Фото: Pixabay