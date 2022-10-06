Умер номинированный на «Оскар» драматург Чарльз Фуллер

06.10.2022

Умер номинированный на «Оскар» драматург Чарльз Фуллер
Американский автор скончался на 84-м году жизни. Его кончину подтвердила супруга Клер Прието-Фуллер, сообщил WP.

Писатель, драматург и сценарист умер в канадском Торонто, где проживал с женой. Ему было 83 года.

Фуллер наиболее известен по «Солдатской пьесе», за которую получил Пулитцерoвскую премию. За сценарий к экранизации произведения его номинировали на «Оскар», «Зoлoтой глобус» и другие престижные премии. Спустя 40 лет после выхода первой сценической версии произведения автору присудили «Тoни».

Произведение рассказывает о темнокожем американском капитане, который разыскивает убийцу темнокожего солдата. Действие разворачивается на военной базе в Луизиане в 1944 году.

Фото: Pixabay