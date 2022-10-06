Фестиваль комедийного кино «Золотой теленок» завершает прием заявок

06.10.2022
Документы на участие в четвертом международном смотре короткометражных комедий и юмористических роликов принимают до 10 октября включительно, сообщили организаторы мероприятия.
Оформить заявку можно по ссылке
. В конкурсе могут участвовать русскоязычные игровые и анимационные короткометражки в комедийных жанрах. Предпочтение отдается премьерам.
1 ноября станут известны имена финалистов в восьми категориях: анимационный и короткометражный фильмы, рекламный ролик, VK-рилс, видеоскетч, вэб-сериал (пилот), социальное кино, а также ролик, снятый в Кировской области и посвященный региону.
Для участия необходимо, чтобы работы соответствовали двум критериям: наличие юмора и завершенность истории. При этом они могут быть сняты на телефон непрофессиональными кинематографистами.
Победителей ждут денежные призы и приглашение поработать с KVN Production. Лучшие ролики покажут по КВН ТВ.
«Золотой теленок» пройдет в Кирове с 17 по 21 ноября. В программе — кинопоказы, лекции, встречи с участниками кинорынка и др.
Фото предоставлено организаторами