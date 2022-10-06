Кристиан Бэйл назвал «жалкой» игру в лентах Marvel по системе Станиславского

Попытки актеров работать по знаменитому во всем мире методу неуместны при создании кинокомиксов, полагает он. Об этом пишет GQ.





Голливудского актера спросили об использовании техники в последней на сегодня части «Тора», где он предстал в образе убийцы богов Горра. По словам Бэйла, это оказалось бы весьма «жалко», поскольку ему пришлось бы делиться страданиями из-за мешающих накладных клыков, ногтей и длинных одеяний.





Актер с опытом съемок в супергеройском кино (трилогия о Бэтмене Кристофера Нолана) назвал съемки фильма «Марвел» отличными от производства других лент. Для Бэйла съемочный процесс был настолько монотонным, что он не отличал один день от другого. Он даже не различал павильоны, поскольку они были одинаковыми. При этом в команде работали «хорошие ребята» и более опытные в таких проектах актеры, добавил исполнитель роли Горра.





Одним из радикальных приверженцев тотального вживания в образ считают Джареда Лето. Сообщалось, что на съемках «Отряда самоубийц» по комиксам DC он рассылал коллегам труппы животных, объясняя это характером своего персонажа Джокера. Однако фильму это не помогло — он собрал массу негативных отзывов.





Фото: кадр из фильма Thor: Love and Thunder