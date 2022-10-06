Главная роль в байопике о Карле Лагерфельде досталась Джареду Лето

Биографическая лента о немецком модельере пока не обзавелась режиссером, сообщил портал Deadline.





Американский актер и музыкант Джаред Лето также займется продюсированием проекта вместе с доверенными лицами «короля моды», которые сотрудничали с ним на протяжении десятилетий.





Каролин Лебар 35 лет была советницей модельера по развитию бренда и коммуникациям, Себастьян Жондо два десятка лет работал его личным ассистентом и телохранителем, а Пьер Паоло Риги руководил его компанией.





В настоящее время продюсеры заняты поиском режиссера.





Кинокартина затронет ключевые отношения в жизни «кайзера Карла», как называли Лагерфельда, ставшего одной из самых влиятельных фигур в фэшн-индустрии. С 1965 года он возглавлял дом моды Fendi, а с 1983 — Chanel. С обеими компаниями Лагерфельд сотрудничал до своей смерти в 2019 году. Также он работал с Chloе и основал бренд, который назвал своим именем.





Фото: «Бегущий по лезвию 2049»