Алексей Учитель прокомментировал свой выход из Оскаровского комитета

Фильм Давида Дадунашвили «Музыкант» о европейском музыканте, оказавшемся на Украине во время прове...
Биографическая лента о немецком модельере пока не обзавелась режиссером, сообщил портал Deadline. ...
Режиссер покинул организацию, которая занимается отбором отечественных фильмов-претендентов на «Оска...
Сервис Netflix вел переговоры с наследниками Джона Толкина об авторских правах на произ...
Нобелевский комитет в Швеции в четверг назовет лауреата премии по литературе. Об...
Фильм Давида Дадунашвили «Музыкант» о европейском музыканте, оказавшемся на Украине во время прове...
Биографическая лента о немецком модельере пока не обзавелась режиссером, сообщил портал Deadline. ...
Режиссер покинул организацию, которая занимается отбором отечественных фильмов-претендентов на «Оска...
Сервис Netflix вел переговоры с наследниками Джона Толкина об авторских правах на произ...
Нобелевский комитет в Швеции в четверг назовет лауреата премии по литературе. Об...
Археологи обнаружили более 20 старинных курительных трубок и их фрагментов на Тверско...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) сообщил о замене некоторых основных испо...
Сборник стихов «Поэzия русского лета» представлен в Москве в рамках поэтического вечера ZOV, посвя...
Историческая драма Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного роман...
Новые фильмы Алексея Федорченко и Динары Друкаровой покажут на XXXII Международном кинофестивале «...
Модельер Франка Фенди скончалась на 88-м году жизни в Риме. О ее смерти сообщила газе...
Выставка старинных часов и механизмов, изготовленных в России, Европе и Азии, открылась в среду в ...
12 октября в пресс-центре ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная запуску масштабного музыкаль...
На отечественных платформах «VK Музыка» и «Яндекс.Музыка» недоступны большинство композиций артист...
Стриминг анонсировал премьеры сериалов и фильмов второго осеннего месяца, пишет «БК». ...
Концерт государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского о...
Подлинные вещи времен Петра I, а также 16 полотен, посвященных детству и юности будущего императора,...
Видео к рождественскому комедийному триллеру опубликовала студия Universal. Ролик доступен на ее Y...
Главные роли в приквеле фантастического фильма сыграют Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон, сообщил Varie...
Отсутствие композиций артистки в эфире не связано с цензурой, сказали «Подъему» в пресс-службе радио...
06.10.2022