Алексей Учитель прокомментировал свой выход из Оскаровского комитета

Режиссер покинул организацию, которая занимается отбором отечественных фильмов-претендентов на «Оскар». О своем решении он рассказал ТАСС





Учитель пояснил, что президиум Киноакадемии РФ проигнорировал его предложение провести встречу с представителями Оскаровского комитета и договориться об общей позиции. Также он не объяснил, почему не будет выдвигать ленту на «Оскар». Режиссер назвал подобную реакцию странной и покинул организацию вслед за другими кинематографистами.





В конце сентября президиум объявил об отказе от участия в премии Американской киноакадемии, не объяснив причины решения, которое оказалось внезапным для комитета. Не согласившись с этой политикий, его глава Павел Чухрай покинул пост. Также из комитета вышли Николай Дoсталь, Андрей Звягинцев, Владимир Кoтт, Сергей Бoдров-старший и Вера Сторoжева.





В президиуме не ответили на вопросы агентства по ситуации.





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