Букмекеры: Мишель Уэльбек или Салман Рушди могут получить Нобелевскую премию по литературе

06.10.2022

Букмекеры: Мишель Уэльбек или Салман Рушди могут получить Нобелевскую премию по литературе

Нобелевский комитет в Швеции в четверг назовет лауреата премии по литературе. Об этом сообщает РИА Новости. 

В среду букмекеры назвали своих фаворитов: они предрекают победу француза Мишеля Уэльбека или британца индийского происхождения Салмана Рушди.

В топ наиболее вероятных лауреатов также были включены Стивен Кинг, Анни Эрно, Гариэль Лутц, Пьер Мишон, Харуки Мураками, Энн Карсон и другие.

Фото: Pixabay