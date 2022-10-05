Симфонический оркестр им. Чайковского открыл форум классического искусства под Белгородом

05.10.2022

Симфонический оркестр им. Чайковского открыл форум классического искусства под Белгородом

Концерт государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского открыл в Белгородской области детский межрегиональный форум классического искусства, посвященный юбилею русского композитора Александра Скрябина.

«В этом году форум приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского музыканта Александра Николаевича Скрябина, который вошел в историю мировой культуры как удивительный новатор. Мы, составляя программу форума, хотели, чтобы его события принесли новые интересные впечатления не только нашей постоянной профессиональной публике, но и тем, кто присоединится через прямые трансляции», — отметила на открытии форума руководитель проекта «Класс от маэстро» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Юрате Юшкявичюте.

Музыканты большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, камерный хор имени С. В. Рахманинова, лауреат I Международного конкурса пианистов имени А. Н.Скрябина Дмитрий Каприн (фортепиано) исполнят на открытии форума «Поэму огня» («Прометей») Скрябина с использованием цветомузыки.

Фото: Pixabay