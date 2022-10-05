Симфонический оркестр им. Чайковского открыл форум классического искусства под Белгородом

05.10.2022
Концерт государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского открыл в Белгородской области детский межрегиональный форум классического искусства, посвященный юбилею русского композитора Александра Скрябина.
«В этом году форум приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского музыканта Александра Николаевича Скрябина, который вошел в историю мировой культуры как удивительный новатор. Мы, составляя программу форума, хотели, чтобы его события принесли новые интересные впечатления не только нашей постоянной профессиональной публике, но и тем, кто присоединится через прямые трансляции», — отметила на открытии форума руководитель проекта «Класс от маэстро» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Юрате Юшкявичюте.
Музыканты большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, камерный хор имени С. В. Рахманинова, лауреат I Международного конкурса пианистов имени А. Н.Скрябина Дмитрий Каприн (фортепиано) исполнят на открытии форума «Поэму огня» («Прометей») Скрябина с использованием цветомузыки.
Фото: Pixabay