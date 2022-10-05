Появился трейлер «Жестокой ночи» с Дэвидом Харбором в роли Санты

05.10.2022

Видео к рождественскому комедийному триллеру опубликовала студия Universal. Ролик доступен на ее YouTube.

Санта Клаус (Харбор) занят доставкой подарков накануне Рождества. Попав традиционным способом в богатую резиденцию, он натыкается на банду хорошо экипированных и вооруженных грабителей во главе с персонажем Джона Легуизамо. Они берут семью в заложники и пытаются попасть в сейф с миллионами долларов. Санта вступает в борьбу с бандитами, вооружившись кувалдой, звездами и гирляндами.

Фильм с шутками и кровавыми экшн-сценами снял Томми Виркола из Норвегии. В США лента появится в кинотеатральном прокате 2 декабря.

Ранее сообщалось, что Харбор присоединился к киноадаптации игр Gran Turismo, каст которой возглавит Арчи Мадекве, известный по шоу «Видеть».

Фото: кадр из трейлера Violent Night