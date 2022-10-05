Алла Пугачева исчезла из эфира «Русского радио» из-за нехватки новинок

Отсутствие композиций артистки в эфире не связано с цензурой, сказали «Подъему» в пресс-службе радиостанции.





По словам представителей вещателя, у Примадонны нет новых и актуальных треков, которые были бы интересны аудитории «Русского радио». Они подчеркнули, что ее творчество давно не звучит в эфире.





При этом источник издания на радиостанции рассказал, что еще летом певицу включали в радиопрограммы. По его словам, с начала СВО «Русское радио» не ставит треки Валерия Меладзе, Земфиры, Лободы и других исполнителей.





Ранее сообщалось, что композиции Аллы Пугачевой попали под цензуру в связи с ее позицией по СВО. До этого СМИ писали, что артистка вместе с детьми уехала в Израиль.





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