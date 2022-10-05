Минкультуры РФ предложило изменить критерии отнесения кинофестивалей к международным

05.10.2022

Минкультуры РФ предложило изменить критерии отнесения кинофестивалей к международным

Министерство культуры России предложило изменить критерии отнесения кинофестивалей к международным смотрам.

Соответствующий проект постановления опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу программа международного кинофестиваля, проводимого в России, должна включать не менее двух национальных фильмов, а также не менее двух картин зарубежного производства либо кинолент, «производство которых осуществлено в соответствии с международными договорами РФ совместно с продюсерами фильма, являющимися иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами». 

Фото: Минкультуры РФ