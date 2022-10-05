Вышел трейлер нового фильма режиссера «Трех билбородов на границе Эббинга»

05.10.2022

Вышел трейлер нового фильма режиссера «Трех билбородов на границе Эббинга»
Ролик по драме «Банши Инишерина» о расставании друзей, отмеченной на киносмотре в Венеции, опубликовала кинокомпания Searchlight на своем ютьюб-канале.

Ленту снял Мартин Макдона. Ключевых персонажей сыграли Колин Фаррел и Брендан Глисон, которые снимались у режиссера в картине «Залечь на дно в Брюгге».

Сюжет разворачивается в начале 1920-х годов на отдаленном ирландском острове Инишерин. Местный житель Колм объявляет близкому другу Патрику о прекращении отношений. Оказавшись в недоумении, мужчина не принимает решение друга и всячески пытается восстановить контакт с ним. Череду безуспешных попыток Патрика прерывается ультиматумом Колма.


Банши — феи из ирландского фольклора, которые предвещают смерть.

Релиз на широких экранах состоится 21 октября.

Фото: кадр из трейлера The Banshees of Inisherin