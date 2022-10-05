Сериал о маньяке Джеффри Дамере вошел в топ-10 хитов Netflix за все время

Monster: The Jeffrey Dahmer Story занял девятое место в рейтинге самых популярных проектов стриминга за всю его историю, пишет Variety со ссылкой на данные сервиса.





За неполные две недели со дня премьеры шоу Райана Мерфи и Иэна Бреннана посмотрели 496 млн часов, что позволило ему попасть в первую десятку самых просматриваемых сериалов. При этом у «Истории Джеффри Дамера» в запасе есть еще две недели, чтобы подняться выше. Сервис отслеживает количество просмотрочасов в течение 28 дней с релиза.





Другим достижением шоу стало лидерство среди англоязычных сериалов «Нетфликса», которое оно удерживает две недели подряд.





Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о 17 жестоких убийствах, которые совершал Джеффри Дамер, а также о несправедливом отношении полиции и судов к делу. В главной роли — Эван Питерс.





Фото: кадр из сериала