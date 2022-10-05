Определены лауреаты первой премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства

05.10.2022

Определены лауреаты первой премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства

Стали известны имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года. Ими стали 100 преподавателей детских школ искусств, 25 преподавателей училищ и 25 преподавателей вузов.

В этом году конкурсы на присуждение премий проведены впервые. Лауреаты – преподаватели детских школ искусств получат премии в размере 500 тыс. рублей, преподаватели училищ и вузов в размере 1 млн рублей.

Победителей определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций. Всего в этом году было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов Российской Федерации.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Фото: Pixabay