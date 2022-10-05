В Петербургской консерватории состоится вечер в честь 100-летия музыковеда Софьи Хентовой

В старейшем музыкальном вузе России пройдет вечер воспоминаний и концерт в честь этого события.





Доктор искусствоведения Софья Хентова — автор 48 книг о музыке, ее творцах и исполнителях, в том числе о Маргарите Лонг, Льве Оборине, Эмиле Гилельсе, Мстиславе Ростроповиче, Василии Соловьеве-Седом.





Четыре издания выдержала ее книга об американском пианисте Ване Клиберне, выпущенная полумиллионным тиражом. Перу Софьи Михайловны принадлежат 16 книг о Дмитрии Шостаковиче, с которым она дружески общалась многие годы.





Фото: Pixabay