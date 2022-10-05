Нацгалерея США показала выставку о влиянии Испании на творчество художника Сарджента

На выставке под названием «Сарджент и Испания» представлены в общей сложности 140 экспонатов, прежде всего работы мастера, выполненные маслом и акварелью, его рисунки и наброски, а также 28 никогда не публиковавшихся фотографий, часть которых, по заключению специалистов, была сделана самим художником.





«Речь идет о первой выставке, исследующей вопросы, как Сарджент взаимодействовал с той культурой, с которой он знакомился в ходе семи своих продолжительных поездок в Испанию в период между 1879 и 1912 годами, и как он изображал ее», — отметила директор Национальной художественной галереи Кейуин Фелдмэн.





Согласно изложенной экспертами галереи информации, проведенное Сарджентом в Испании время нашло отражение в более чем 225 его картинах и рисунках. Кроме того, за счет этих поездок архив художника пополнился 200 фотографиями, автором части которых считают его самого.





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