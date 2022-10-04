«Аватар» стал первым в истории фильмом с кассой более $2,9 млрд

Стриминг Netflix объявил дату выхода фильма со звездой «Дрянных девчонок» в главной роли. ...
Автор-исполнитель и композитор скончалась в своем доме в Теннесси на юге США, сообщила газета The ...
Мультфильм о Марио с Крисом Праттом станет главной темой следующей презентации японской компании, ...
Фильм Джеймса Кэмерона обновил рекорд бокс-офиса, приблизившись к 3 млрд долларов. Об этом сообщил С...
Производством сериала займутся польские компании Platige Image и Bloober Team, сообщается на сайте р...
Стриминг Netflix объявил дату выхода фильма со звездой «Дрянных девчонок» в главной роли. ...
Автор-исполнитель и композитор скончалась в своем доме в Теннесси на юге США, сообщила газета The ...
Мультфильм о Марио с Крисом Праттом станет главной темой следующей презентации японской компании, ...
Фильм Джеймса Кэмерона обновил рекорд бокс-офиса, приблизившись к 3 млрд долларов. Об этом сообщил С...
Производством сериала займутся польские компании Platige Image и Bloober Team, сообщается на сайте р...
Машинописный киносценарий к фильму «Зеркало» выставлен на торги за 1,8 млн рублей, со...
Вместе со стримингом к созданию фантастической комедии «Очевидное невероятное» приступила компания...
Актер присоединился к ранее объявленным участникам проекта Адриа Архоне и Глену Пауэллу, пишет ТHR. ...
Британская группа анонсировала в соцсетях концерты в поддержку грядущего альбома Memento Mori. ...
Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова готовится объявить программу предстоящего, ...
Ленты об отношениях педагогов и учеников напомнят о важной роли наставников в жизни человека, сообщи...
Индия и Россия могли бы заключить соглашение о взаимном показе своих фильмов в кинотеатрах. Об это...
Кукольные театры из 11 городов России покажут 14 спектаклей для взрослых зрителей на Восьмом между...
Первый официальный портрет короля Великобритании Карла III с семьей был размещен на странице Букинге...
Выход проекта «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница!» состоится в ближайшем будущем, уточнила б...
Актриса и писательница Джоан Хотчкис умерла на 96-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недо...
Съемки одного из первых эпизодов программы о вкусной еде прошли в ресторанах, фуд-маркете, шаурмич...
Акция «Лики Марии — Образы Света» пройдет 7 октября 2022 года. В ее центре окажутся Б...
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, уст...
Федеральный телеканал анонсировал изменения в эфирной сетке, из которой полностью исключил не связ...
04.10.2022