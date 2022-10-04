«Аватар» стал первым в истории фильмом с кассой более $2,9 млрд

Фильм Джеймса Кэмерона обновил рекорд бокс-офиса, приблизившись к 3 млрд долларов. Об этом сообщил Сollider.

Мировые сборы «Аватара» 2009 года выросли до 2,905 млрд долларов благодаря четвертому возвращению картины в кинотеатры перед выходом сиквела «Путь воды». За две недели оригинальная лента заработала 18 млн долларов в США и 39 млн в других странах. Благодаря дополнительным сборам «Аватар» укрепил статус самой кассовой кинокартины, отметил портал.





«Аватар: Путь воды» дебютирует 16 декабря. В новом фильме на планету Пандора вернутся захватчики с Земли, которым будут противостоять Нейтири и Джейк, ставшие родителями, а также другие члены племени н’ави.





Канадский режиссер снимет еще несколько частей фэнтези-франшизы. Зрителей ждут четыре сиквела, которые будут выходить каждые два года до 2028-го включительно.