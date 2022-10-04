Остин Амелио из «Ходячих мертвецов» сыграет в комедийном боевике Hitman

04.10.2022

Остин Амелио из «Ходячих мертвецов» сыграет в комедийном боевике Hitman
Актер присоединился к ранее объявленным участникам проекта Адриа Архоне и Глену Пауэллу, пишет ТHR.

Сюжет «Наемного убийцы» основан на реальной истории. В центре повествования окажется техасский полицейский Гэри Джонсон, выдающий себя за наемника, чтобы поймать людей, которые обращаются за подобными услугами. Режиссером выступит Ричард Линклейтер.

Амелио известен по роли Дуайта в популярном зомби-шоу The Walking Dead, а также в его первом спин-оффе «Бойтесь ходячих мертвецов».

Ранее звезда The Walking Dead Норман Ридус объявил, что новый спин-офф проекта получил название «Дэрил Диксон». Сериал назвали по имени основного персонажа, которого актер играет с первого сезона оригинального шоу.



Фото: Pixabay