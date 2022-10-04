Индия и Россия могут договориться о взаимном показе фильмов

04.10.2022

Индия и Россия могут договориться о взаимном показе фильмов

Индия и Россия могли бы заключить соглашение о взаимном показе своих фильмов в кинотеатрах. Об этом заявил ТАСС председатель Индийского совета по культурным связям (ICCR), действующего при МИД южноазиатской республики, Винай Сахасрабуддхе.

«Правительства наших стран могут подписать соглашение, в соответствии с которым в кинотеатрах известных городов наших стран в течение недели будут демонстрироваться фильмы: в Индии российские, а в России — индийские», — сказал он.

К примеру, по его словам, в первую неделю месяца в России могут быть зарезервированы под показы индийского кино 50 кинотеатров. 

Также председатель Индийского совета по культурным связям считает, что российские и индийские специалисты киноиндустрии могут наладить взаимный обмен технологиями.

Фото: Pixabay