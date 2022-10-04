Студия Amazon сэкономит на съемках второго сезона «Колец власти»

Производство новых эпизодов сериала по «Властелину колец» стартовало в Великобритании, пишет Vanit...
Благотворительный концерт-марафон состоится в Улан-Удэ в поддержку призванных в ходе частичной мобил...
Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит фильм собственного производства «Освобождение»...
Более десятка досуговых центров и поселковых клубов, включенных в госпрограмму развития полуострова,...
Производство новых эпизодов сериала по «Властелину колец» стартовало в Великобритании, пишет Vanit...
Благотворительный концерт-марафон состоится в Улан-Удэ в поддержку призванных в ходе частичной мобил...
Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит фильм собственного производства «Освобождение»...
Более десятка досуговых центров и поселковых клубов, включенных в госпрограмму развития полуострова,...
9 октября покажут первый выпуск танцевальной версии «Маски», жюри которой возглавит Сергей Светлак...
Организаторами мини-кластера с образовательными функциями и функциями развития территорий выступил...
Пластинку «Ноты для моего сына» выпустило издательство «Рэй Рекордс». Она доступна на аудиостриминга...
Выставки «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» и «Фарфоровая Россия скульптора Павла Кам...
Режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам в Париже своей 50-й полнометражной картины, котора...
Четвертый театральный фестиваль «Новые люди» впервые пройдет сразу в трех российских город...
Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция», приуроченная к 150-летию со дня рождения русского театрал...
Восстановленная в формате 4К версия военной драмы Михаила Калатозова «Летят журавли» выйде...
Фантастический фильм режиссера и художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина...
«Школа волонтера культуры», в которой принимают участие волонтеры из разных регионов России, открыла...
Президентский фонд культурных инициатив добавил новое направление в свой основной конкурс — «Мы вмес...
Министр культуры Ольга Любимова провела встречу с главой государства в понедельник. ...
Фотовыставка, посвященная 100-летию Московского академического театра им. Маяковского...
Картину «Поморяне. Вечер» Николая Рериха, входящую в перечень имущества признанного банкротом АО «...
Общенациональный проект «Большая выставка», в рамках которого жители России смогут увидеть коллекции...
04.10.2022