Студия Amazon сэкономит на съемках второго сезона «Колец власти»

04.10.2022

Студия Amazon сэкономит на съемках второго сезона «Колец власти»
Производство новых эпизодов сериала по «Властелину колец» стартовало в Великобритании, пишет Vanity Fair.

Съемки начались близ Лондона. В продолжении фэнтези-шоу появится новый персонаж — один из старейших эльфов Средиземья Кирдан Корабел. Кто выбран на его роль, пока не известно.

Первый сезон «Колец власти» и трилогии Питера Джексона снимали в Новой Зеландии. Отказ от земного дома Средиземья в Amazon связали с возможностью уменьшить расходы. Второй сезон будет состояться из восьми серий. 

Действие сериала разворачивается задолго до событий фильмов после того, как пал Моргот, а его приспешник Саурон начал набирать силы, аккумулировать вокруг себя сторонников и планировать свое превращение в бога. В это время эльфийская воительница Галадриэль добивается объединения с людьми Нуменора для противостояния злу. А ее друг Элронд отправляется к гномам Кхазад-Дума, чтобы спасти эльфийское племя Средиземья.

Фото: кадр из сериала The Rings of Power