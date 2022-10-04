Студия Amazon сэкономит на съемках второго сезона «Колец власти»

Производство новых эпизодов сериала по «Властелину колец» стартовало в Великобритании, пишет Vanity Fair.





Съемки начались близ Лондона. В продолжении фэнтези-шоу появится новый персонаж — один из старейших эльфов Средиземья Кирдан Корабел. Кто выбран на его роль, пока не известно.





Первый сезон «Колец власти» и трилогии Питера Джексона снимали в Новой Зеландии. Отказ от земного дома Средиземья в Amazon связали с возможностью уменьшить расходы. Второй сезон будет состояться из восьми серий.





Действие сериала разворачивается задолго до событий фильмов после того, как пал Моргот, а его приспешник Саурон начал набирать силы, аккумулировать вокруг себя сторонников и планировать свое превращение в бога. В это время эльфийская воительница Галадриэль добивается объединения с людьми Нуменора для противостояния злу. А ее друг Элронд отправляется к гномам Кхазад-Дума, чтобы спасти эльфийское племя Средиземья.





Фото: кадр из сериала The Rings of Power