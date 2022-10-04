Новое шоу «Маска. Танцы» выйдет на СТС на этой неделе

9 октября покажут первый выпуск танцевальной версии «Маски», жюри которой возглавит Сергей Светлаков.





14 звездных участников выйдут на сцену в виде Щетки, Свеклы, Черного лебедя, Пугала и других персонажей. Затем зрители выберут кандидатов на выбывание. В конце эпизода судьи и зрители спасут по одной звезде. Третий участник уйдет из шоу, предварительно сняв маску.





В жюри вошли Клава Кока, Тимур Родригез, Егор Дружинин и Мария Горбань, которая впервые выступает в качестве судьи, а не участницы проекта. Еще одним дебютантом стал Юрий Музыченко из The Hatters, которого пригласили вести передачу.





Работа над образами длилась четыре месяца. Художники создавали не просто яркие маски, но и удобные для дыхания, движения, танцевальных па и даже акробатических трюков костюмы. Декорации для съемочного павильона делали два месяца и монтировали три недели.





Оценить новую версию популярного проекта можно 9 октября в 17:00 на СТС.





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