Владимир Пресняков-старший представит новый альбом в Москве

Пластинку «Ноты для моего сына» выпустило издательство «Рэй Рекордс». Она доступна на аудиостримингах.





9 октября в JAM Club на Сретенке автор даст концерт, на котором презентует новый альбом.





По его словам, в репертуаре его сына Владимира Преснякова-младшего есть около 10 песен отца. Пианист и композитор Евгений Борец предложил переработать их и представить в новом инструментальном звучании.





«И началась работа, и появился вот такой альбом», — рассказал артист, который записал уже третью совместную работу с Евгением Борцем.





Вместе с ними на сцену выйдет Сергей Хутас (контрабас). В программе также прозвучат стихи Дмитрия Панарета.





Начало концерта в 20:00. Билеты доступны по ссылке.









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