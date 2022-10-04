В Грозном впервые начали работать Дни Эрмитажа

04.10.2022

В Грозном впервые начали работать Дни Эрмитажа

Выставки «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» и «Фарфоровая Россия скульптора Павла Каменского» открыли в понедельник Дни Эрмитажа в Грозном.

Программа знакомства жителей региона с коллекциями музея из Санкт-Петербурга также включает серию просветительских лекций, виртуальные экскурсии и телемост и кинотеатр «Эрмитаж VR».

«Проводить Дни Эрмитажа в Грозном и в Музее Чеченской Республики для нас одновременно радостно и волнительно. Эрмитаж задает самую высокую планку в работе с музеями. Мы благодарны за доверие и со своей стороны сделаем все возможное для развития дружбы и сотрудничества. Для всех, кто живет в нашей республике, это отличная возможность познакомиться с Эрмитажем, узнать что-то новое о самом известном в стране музее», — заявила министр культуры региона и главный попечитель Музея Чеченской Республики Айшат Кадырова.

Фото: Pixabay