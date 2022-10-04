В Грозном впервые начали работать Дни Эрмитажа

Программа знакомства жителей региона с коллекциями музея из Санкт-Петербурга также включает серию просветительских лекций, виртуальные экскурсии и телемост и кинотеатр «Эрмитаж VR».





«Проводить Дни Эрмитажа в Грозном и в Музее Чеченской Республики для нас одновременно радостно и волнительно. Эрмитаж задает самую высокую планку в работе с музеями. Мы благодарны за доверие и со своей стороны сделаем все возможное для развития дружбы и сотрудничества. Для всех, кто живет в нашей республике, это отличная возможность познакомиться с Эрмитажем, узнать что-то новое о самом известном в стране музее», — заявила министр культуры региона и главный попечитель Музея Чеченской Республики Айшат Кадырова.





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