Фильм «Петрополис» появится в прокате 27 октября

«Фантастический фильм Валерия Фокина рассказывает версию альтернативной истории, где человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Сегодня между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может Владимир Огнев — социальный психолог, изучавший инопланетян, которому известно нечто об их подлинной природе. Фильм выйдет в российский прокат 27 октября 2022 года», — говорится в сообщении.





По сюжету главному герою фильма поступает предложение от специального отдела Организации Объединенных Наций — ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует.





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