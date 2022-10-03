В основном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив появилось новое направление

03.10.2022

В основном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив появилось новое направление

Президентский фонд культурных инициатив добавил новое направление в свой основной конкурс — «Мы вместе», которое связано с культурной интеграцией с Донбассом и освобожденными территориями, сообщает пресс-служба фонда.

«Теперь подать заявки на участие в основном грантовом конкурсе можно не в восьми, как прежде, направлениях, а в девяти. Добавленное направление посвящено культурной интеграции с Донбассом и освобожденными территориями», — говорится в сообщении.

Заявки на конкурс будут принимать с 20 октября по 17 ноября 2022 года.

Реализация проекта должна начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершаться не позднее 30 сентября 2024 года.

Фото: Pixabay