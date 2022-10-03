На Арбате открылась фотовыставка в честь юбилея Театра им. Маяковского

Фотовыставка, посвященная 100-летию Московского академического театра им. Маяковского, которое будет отмечаться 29 октября, открылась на Арбате в Москве, сообщает Telegram-канал театра.

«Концепция выставки объединила в себе сразу два направления: с одной стороны размещены великие спектакли прошлого и настоящего, а с другой — прославленная труппа Маяковки, режиссеры и руководители художественно-постановочной части в полном составе», — говорится в сообщении.





Экспозиция открыта при поддержке Департамента культуры города Москвы.





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