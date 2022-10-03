Министр культуры Ольга Любимова отметила нехватку выставочных проектов в регионах России

03.10.2022

Министр культуры Ольга Любимова отметила нехватку выставочных проектов в регионах России

Общенациональный проект «Большая выставка», в рамках которого жители России смогут увидеть коллекции различных музеев страны через обменные выставки, поможет восполнить нехватку выставочных проектов в регионах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я вам докладывала о „Больших гастролях“ несколько раз — это такой всесоюзный гастрольный план. И по его логике мы сделали такой же проект „Большая выставка“, потому что, анализируя все культурные события, которые происходят в нашей стране, мы понимаем, что очень не хватает выставочной деятельности в регионах — и не только в регионах, с которыми мы привыкли работать», — сказала министр.

Она отметила, что появилось отдельное направление работы — на Донбассе, где уже реализуется проект «Наши традиции».

Фото: сайт Кремля