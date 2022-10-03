В Петербурге состоится гала-концерт в честь 100-летия российского джаза

03.10.2022

В Петербурге состоится гала-концерт в честь 100-летия российского джаза

Гала-концерт с участием джазовых звезд страны пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге в честь 100-летия российского джаза. Площадкой праздника станет концертно-спортивный комплекс «М-1 Арена».

Как сообщили в пресс-службе центра юбилейных торжеств, «на сцену в этот вечер выйдут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Fantine и Вадим Эйленкриг.

К ним присоединятся мэтры петербургского джаза — мультиинструменталист Давид Голощекин и пианист Андрей Кондаков, а также молодые музыканты из Северной столицы».

Фото: Pixabay