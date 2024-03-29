Новый сериал по сценарию Сергея Минаева «Спойлер» выйдет 18 апреля

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил дату выхода нового сериала по сценарию Сергея Минаева «Спойлер».



Фильм выйдет на платформе 18 апреля.



В проекте сыграли Максим Матвеев, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Семен Штейнберг, Сергей Газаров, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков и другие.



Центральный персонаж сериала — бизнесмен Андрей Оболенский (Максим Матвеев), который становится кандидатом — спойлером действующего губернатора Корецкого (Алексей Гуськов). Задачей спойлера становится оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу Корецкого. Чем дальше заходит игра, тем она становится запутанней.



Режиссером фильма выступил Дмитрий Тюрин. Авторы сценария — Сергей Минаев и Андрей Цибульский.



«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает все на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — рассказал Минаев.









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