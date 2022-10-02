Премия кинокритиков «Белый слон» вместо церемонии награждения опубликует итоги

02.10.2022

Премия кинокритиков «Белый слон» вместо церемонии награждения опубликует итоги

Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» решила не проводить церемонию награждения лауреатов. Вместо этого экспертный совет планирует опубликовать ее итоги 16 января 2023 года.

«Координационная группа экспертного совета Национальной премии киноведов и кинокритиков „Белый слон“ решила в этом году не отказываться от традиционного, в 25-й раз, подведения итогов кинематографического года. Однако результатом этой работы станет не церемония вручения премии, а публикация итогового (после голосования) релиза, которая предварительно намечена на 16 января 2023 года», — говорится в сообщении кинокритика Виктора Матизена. 

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года. 

Фото: Pixabay