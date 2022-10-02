Премия кинокритиков «Белый слон» вместо церемонии награждения опубликует итоги

«Координационная группа экспертного совета Национальной премии киноведов и кинокритиков „Белый слон“ решила в этом году не отказываться от традиционного, в 25-й раз, подведения итогов кинематографического года. Однако результатом этой работы станет не церемония вручения премии, а публикация итогового (после голосования) релиза, которая предварительно намечена на 16 января 2023 года», — говорится в сообщении кинокритика Виктора Матизена.





Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года.





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