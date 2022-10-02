В Петербурге начнет работать первая литературная гостиная, посвященную княгине Тенишевой

Новый проект, направленный на сохранение и возрождение ее наследия, реализуется в рамках работы созданного межрегионального Тенишевского клуба.





«Первая литературно-музыкальная гостиная состоится в Петербурге 11 ноября в Доме Бенуа, где посетителям расскажут об образовательной и просветительской деятельности Тенишевой и ее вкладе в культуру страны. <...> Мы планируем устроить литературно-музыкальные гостиные в четырех регионах, посвященные Марие Клавдиевне Тенишевой», — рассказала Кеня.





Фото: Pixabay