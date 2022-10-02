В Петербурге начнет работать первая литературная гостиная, посвященную княгине Тенишевой

02.10.2022

В Петербурге начнет работать первая литературная гостиная, посвященную княгине Тенишевой

Литературно-музыкальную гостиную, посвященную просветительской деятельности меценатки, коллекционера и художницы Марии Тенишевой, впервые проведут 11 ноября на ее родине в Санкт-Петербурге, затем они пройдут в Брянске, Смоленске и Москве. Об этом рассказала ТАСС председатель правления благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых Ирина Кеня.

Новый проект, направленный на сохранение и возрождение ее наследия, реализуется в рамках работы созданного межрегионального Тенишевского клуба.

«Первая литературно-музыкальная гостиная состоится в Петербурге 11 ноября в Доме Бенуа, где посетителям расскажут об образовательной и просветительской деятельности Тенишевой и ее вкладе в культуру страны. <...> Мы планируем устроить литературно-музыкальные гостиные в четырех регионах, посвященные Марие Клавдиевне Тенишевой», — рассказала Кеня.

Фото: Pixabay