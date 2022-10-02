Драмтеатр Мариуполя приступит к гастролям по югу России в первой декаде ноября

02.10.2022

Драмтеатр Мариуполя приступит к гастролям по югу России в первой декаде ноября

Труппа Мариупольского драматического театра в начале ноября отправится в гастроли в Ростов-на-Дону, Краснодар и Крым с детским спектаклем «Золотой цыпленок» и постановкой для взрослой аудитории «Водевили» по пьесам Антона Чехова. Об этом ТАСС сообщил гендиректор драмтеатра Илья Солонин.

«7 ноября [начнутся гастроли], получается, Ростов, Краснодар и Республика Крым. Насколько я понимаю, как раз 7 ноября [запланирован первый спектакль в Ростове-на-Дону]. В гастроли поедем с уже отработанным материалом, это детская сказка „Золотой цыпленок“ и „Водевили“ Чехова», — сказал собеседник агентства.

Мариупольский драмтеатр ждет открытия главной сцены после восстановления к концу 2024 года.

Фото: Pixabay