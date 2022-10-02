Драмтеатр Мариуполя приступит к гастролям по югу России в первой декаде ноября

«7 ноября [начнутся гастроли], получается, Ростов, Краснодар и Республика Крым. Насколько я понимаю, как раз 7 ноября [запланирован первый спектакль в Ростове-на-Дону]. В гастроли поедем с уже отработанным материалом, это детская сказка „Золотой цыпленок“ и „Водевили“ Чехова», — сказал собеседник агентства.





Мариупольский драмтеатр ждет открытия главной сцены после восстановления к концу 2024 года.





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