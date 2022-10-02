Драмтеатр Мариуполя приступит к гастролям по югу России в первой декаде ноября

Труппа Мариупольского драматического театра в начале ноября отправится в гастроли в Рост...
Первый показ из нового цикла рок-оперы «Преступление и наказание» в постановке Андрея Кончаловског...
Гала-концерт, посвященный празднованию 100-летия российского джаза, состоялся в субботу на историч...
Церемония прощания с певцом Борисом Моисеевым началась в 12:00 по московскому времени в воскресень...
Театр «Балет Москва» расскажет «Историю одной комнаты». Премьерные показ...
Труппа Мариупольского драматического театра в начале ноября отправится в гастроли в Рост...
Первый показ из нового цикла рок-оперы «Преступление и наказание» в постановке Андрея Кончаловског...
Гала-концерт, посвященный празднованию 100-летия российского джаза, состоялся в субботу на историч...
Церемония прощания с певцом Борисом Моисеевым началась в 12:00 по московскому времени в воскресень...
Театр «Балет Москва» расскажет «Историю одной комнаты». Премьерные показ...
Фестиваль традиционной казачьей культуры открылся в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснода...
Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова на Основной сцене представил п...
Жюри проекта рассекретило сразу двух участников музыкальной программы, выходящей на телеканале НТВ...
О планах столичного театра на 67-й сезон рассказал директор учреждения Юрий Кравец на сборе труппы, ...
Открытие пространства состоялось 1 октября, в День музыки, рассказали в пресс-службе концертного з...
Музыкальный фестиваль открылся концертом солистов молодежной оперной программы ГАБТа, передает ТАС...
Режиссер байопика Баз Лурман за 15 минут уговорил оскароносного актера сняться в ленте, сообщил De...
Актер давно мечтает сняться в фильме по вселенной Star Wars, причем не в главной роли. Об этом он ...
Предприниматель и инженер представил тестовую модель человекоподобного робота, сообщило агентство ...
Журнал Variety назвал успехом актуальный финансовый результат фильма в домашнем прокате. ...
Документальная лента выйдет на Prime Vidеo во всемирный день Джеймса Бонда, говорится в описании рол...
Сборы фильма «Путь воды» в домашнем прокате оценили в 649 млн долларов. Такую оценку дали эксперты в...
Постановка будет основана на романе «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко, сказал собеседник ТАСС....
Ремейк супергеройского неонуара снимали в течение десяти недель, сообщил Джейсон Пиродски в своем ...
Постановкой биографического сериала займется турецкий режиссер Фатих Акин, сообщил журнал TНR. ...
02.10.2022