Началась церемония прощания с певцом Борисом Моисеевым

02.10.2022

Началась церемония прощания с певцом Борисом Моисеевым

Церемония прощания с певцом Борисом Моисеевым началась в 12:00 по московскому времени в воскресенье, 2 октября, пишет ФАН.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Близкие прощаются с ним в траурном зале Троекуровского кладбища.

Могила певца будет располагаться на аллее артистов, рядом с Ниной Руслановой и Екатериной Градовой.

Фото: Pixabay