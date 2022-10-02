На Кубани начал работать фестиваль казачьей культуры

02.10.2022

На Кубани начал работать фестиваль казачьей культуры

Фестиваль традиционной казачьей культуры открылся в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС.

Для гостей звучали традиционные казачьи песни, были организованы ярмарки ремесленников, все желающие могли принять участие в мастер-классах, также состоялись театральные показы под открытым небом.

Хутор Аргатов — небольшой населенный пункт Краснодарского края. Для местных жителей фестиваль стал большим праздником, в хутор съехались несколько тысяч гостей со всей Кубани, чтобы приобщиться к традициям предков — казаков.

«Сегодня я в роли запорожского казака. Люди с удовольствием подходят, интересуются, задают вопросы, касающиеся истории, делают фото на память», — рассказал ТАСС Павел, актер «Краснодарской школы кино».

Фото: Pixabay