На Кубани начал работать фестиваль казачьей культуры

Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова на Основной сцене представил прем...
Жюри проекта рассекретило сразу двух участников музыкальной программы, выходящей на телеканале НТВ...
О планах столичного театра на 67-й сезон рассказал директор учреждения Юрий Кравец на сборе труппы...
Открытие пространства состоялось 1 октября, в День музыки, рассказали в пресс-службе концертного з...
Музыкальный фестиваль открылся концертом солистов молодежной оперной программы ГАБТа, передает ТАС...
Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова на Основной сцене представил прем...
Жюри проекта рассекретило сразу двух участников музыкальной программы, выходящей на телеканале НТВ...
О планах столичного театра на 67-й сезон рассказал директор учреждения Юрий Кравец на сборе труппы...
Открытие пространства состоялось 1 октября, в День музыки, рассказали в пресс-службе концертного з...
Музыкальный фестиваль открылся концертом солистов молодежной оперной программы ГАБТа, передает ТАС...
Режиссер байопика Баз Лурман за 15 минут уговорил оскароносного актера сняться в ленте, сообщил De...
Актер давно мечтает сняться в фильме по вселенной Star Wars, причем не в главной роли. Об этом он ...
Предприниматель и инженер представил тестовую модель человекоподобного робота, сообщило агентство ...
Журнал Variety назвал успехом актуальный финансовый результат фильма в домашнем прокате. ...
Документальная лента выйдет на Prime Vidеo во всемирный день Джеймса Бонда, говорится в описании рол...
Сборы фильма «Путь воды» в домашнем прокате оценили в 649 млн долларов. Такую оценку дали эксперты в...
Постановка будет основана на романе «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко, сказал собеседник ТАСС....
Ремейк супергеройского неонуара снимали в течение десяти недель, сообщил Джейсон Пиродски в своем ...
Постановкой биографического сериала займется турецкий режиссер Фатих Акин, сообщил журнал TНR. ...
Австралийский актер показал снимок из тренажерного зала, намекнув на усиленную подготовку к роли м...
Музыканты приостановили совместную работу на год из-за разных взглядов на музыку и на жизнь. Об эт...
Пакет бумаг необходимо направлять почтой в Минкультуры РФ или Минкультуры Беларуси, сообщили в рос...
С таким запросом к режиссеру фильма Стивену Спилбергу обратилась организация PЕТA, сообщил Slash F...
Театральный режиссер скончался на 70-м году жизни, сообщается в соцсетях его компании Dragone. ...
Переосмысление приключенческой франшизы находится на ранней стадии разработки, сообщил Deadline. ...
02.10.2022