Театр «Современник» представит пять премьер в новом сезоне

О планах столичного театра на 67-й сезон рассказал директор учреждения Юрий Кравец на сборе труппы, сообщается в пресс-релизе.





До конца этого года «Современник» планирует подготовить три постановки. На Основной сцене дебютирует «Август. Графство Осейдж» Марата Гацалова, на Другой — «Филумена Мартурано» Елены Олениной и «Огниво» Артема Кузина.





В мае представят «Дом, где разбиваются сердца» в постановке Павла Сафонова, в июне — «Из жизни ископаемых» Алексея Золотовицкого. В последний спектакль предполагают привлечь всех актеров старшего возраста, подчеркнул режиссер.





В ноябре труппа отправится в Петербург с «Большими гастролями». В БДТ покажут «Собрание сочинений» и «Интуицию», в Александринке — «Как растут ананасы» и «Шинель».





Фото: пресс-служба театра «Современник»