Новая площадка для молодежи открылась в московском «Зарядье»

01.10.2022

Новая площадка для молодежи открылась в московском «Зарядье»
Открытие пространства состоялось 1 октября, в День музыки, рассказали в пресс-службе концертного зала.

Площадка предназначена для выступлений молодых артистов, творческих встреч, лекций и мастер-классов. Предполагается, что она станет местом для студенческой, молодежной аудитории.

Пространство расположилось в фойе второго этажа. Его отличает просторность, идеальная акустика и отличный вид на центр столицы. Зал рассчитан на 60 мест. Стоимость билетов фиксирована — 300 рублей.

На открытии площадки выступили начинающие артисты и признанные мастера, в том числе арфистка Софья Кипрская, альтист Юрий Башмет, пианист Борис Березовский и др. Следующий концерт состоится уже 2 октября.

Фото: Pixabay