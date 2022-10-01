Начат прием документов на премии Союзного государства в области литературы и искусства

01.10.2022

Начат прием документов на премии Союзного государства в области литературы и искусства
Пакет бумаг необходимо направлять почтой в Минкультуры РФ или Минкультуры Беларуси, сообщили в российском ведомстве.

Документы принимают с 1 октября 2022 года по 31 января 2023-го. Премии присуждают авторам из России и РБ за произведения литературы и искусства, способствующие укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Выдвигать претендентов могут госорганы, творческие объединения, научные организации, учреждения культуры и образования, издательства, СМИ и др. В конкурсе участвуют произведения, обнародованные не позднее 1 марта 2020 года. Речь идет о литературных, музыкальных, театральных, кинематографических, цирковых и иных работах.

Узнать все подробности можно на сайте Союзного государства. 

Фото: Минкультуры РФ