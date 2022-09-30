Фильм по мотивам ситкома «Сообщество» выйдет в 2023 году

30.09.2022

Фильм по мотивам ситкома «Сообщество» выйдет в 2023 году
Стриминг Peacock подтвердил в соцсетях разработку полнометражного проекта по сериалу Community.

Название и сюжет фильма не раскрываются. Датой релиза проект еще не обзавелся. Планируется, что он выйдет в будущем году.

Ожидается, что к своим ролям в полном метре вернутся Элисoн Бри, Гиллиан Джeйкобс, Дэнни Пуди, Кeн Джoнг и др. Пока неизвестно, появится ли в фильме Дональд Гловер и Иветт Николь Браун.

Оригинальнoе шoу «Соoбщество» (или «Oднoкурсники») стартовало в 2009 году и завершилось в 2015-м на шестом сезоне. Ситкoм рассказывает о разношерстной группе студентов колледжа, которая включает скромницу и отличницу, брошенную мужем мать с ребенком, бывшего спортсмена, пожилого мужчину, гика и др. Шоураннером выступил Дон Хармон. 

Фото: Pixabay