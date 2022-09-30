Netflix показал новый трейлер «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо»

Ролик по первому совместному проекту оскароносного мексиканского режиссера и стриминга появился на ютьюбе «Нетфликса».





Антология включает восемь не связанных друг с другом эпизодов, созданных режиссерами из разных стран. Среди них — Кэтрин Хардуик, Гильермо Наварро и др. Дель Торо выступил исполнительным продюсером. В хоррор-шоу задействованы Руперт Гринт, София Бутелла, Эндрю Линкольн и др.





Премьера двух первых серий назначена на 25 октября. Далее будет выходить по два эпизода в день до 28 октября.





В начале декабря на Netflix дебютирует второй проект режиссера — адаптация «Пиноккио».





Фото: кадр из трейлера Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities