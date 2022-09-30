Андреасян раскритиковал заявления об успехе его сериала из-за Прилучного

Режиссер Сарик Андреасян не согласился с мнением СМИ о том, что причиной популярности «Жизни по вызову» стало исключительно присутствие актера Павла Прилучного.





В соцсетях он обратил внимание на то, что пишут о проекте специализированные издания. Они объясняют успех шоу присутствием популярного артиста, которого особенно любят зрительницы, и игнорируют «талант создателей».





Андреасян напомнил, что разработал и снял не один популярный сериал. В пример он привел «Ресторан по понятиям» и «Чикатило», отметив, что и эти и другие шоу держались среди лидеров по просмотрам в течение нескольких месяцев. Однако некоторые издания «исправно ищут множество других причин», объясняющих успех его проектов, подчеркнул постановщик.





«Жизнь по вызову» дебютировала на стриминге Kion в конце августа. Драма, основанная на реальных историях, рассказывает об индустрии эскорт-услуг. После премьеры шоу стало хитом Kion.





Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову»