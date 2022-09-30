Стартовали съемки спин-оффа «Бумажного дома» про Берлина

Новый сериал расскажет о персонаже оригинала с позывным Берлин, сообщила испанская гаезта El Pais.





Съемки первого спин-оффа феноменально успешного криминального сериала начались в Испании. Также они будут проводиться во Франции. Сериал будет состояться из восьми эпизодов.





В центре истории окажется герой Педро Алонсо. Шоу расскажет о его жизни задолго до присоединения к банде авантюристов, совершивших крупнейшее ограбление в истории Испании. По словам авторов, история не обойдется без грабежей, однако в шоу будет больше романтических и комедийных моментов и своя атмосфера.





Дата релиза пока не озвучена.





«Бумажный дом» в первоначальной мини-версии, первые показали по испанскому телеканалу Аntеnа в 2017 году. В том же году права на него приобрел Netflix. В итоге шоу получило пять сезонов, которые выходили до 2021 года, и многочисленных поклонников на разных континентах.





Фото: кадр из «Бумажного дома»