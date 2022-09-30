Более 30 000 человек посетили выставку «Петр Первый. Рождение империи» на ВДНХ

Экспозиция оснащена управляемой жестами графикой, объемными декорациями и видеомэппингом, рассказали ТАСС в пресс-службе парка «Россия — Моя история».





«С 10 июня мультимедийную выставку-погружение „Петр Первый. Рождение империи“ в историческом парке „Россия — Моя история“ (ВДНХ, павильон 57) посетило более 30 тыс. человек. Проект-эксперимент приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. За 40 минут с помощью цифровой выставки-спектакля можно изучить эпоху Петра I. Задачей выставки было донести через чувственный опыт масштаб свершений Петра Великого», — отметили в пресс-службе.





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