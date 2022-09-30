Более 30 000 человек посетили выставку «Петр Первый. Рождение империи» на ВДНХ

30.09.2022

Более 30 000 человек посетили выставку «Петр Первый. Рождение империи» на ВДНХ

Мультимедийную выставку «Петр Первый. Рождение империи» в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ посетили с 10 июня свыше 30 тыс. человек.

Экспозиция оснащена управляемой жестами графикой, объемными декорациями и видеомэппингом, рассказали ТАСС в пресс-службе парка «Россия — Моя история».

«С 10 июня мультимедийную выставку-погружение „Петр Первый. Рождение империи“ в историческом парке „Россия — Моя история“ (ВДНХ, павильон 57) посетило более 30 тыс. человек. Проект-эксперимент приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. За 40 минут с помощью цифровой выставки-спектакля можно изучить эпоху Петра I. Задачей выставки было донести через чувственный опыт масштаб свершений Петра Великого», — отметили в пресс-службе.

Фото: Pixabay