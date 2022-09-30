Более 30 000 человек посетили выставку «Петр Первый. Рождение империи» на ВДНХ

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного независимой американской компанией Niеlsе...
Инди-рок-группа Arctic Monkeys представила в YouTube клип Body Paint. Музыкальное видео посмотрели...
Мультимедийную выставку «Петр Первый. Рождение империи» в историческом п...
Танцевальная адаптация научно-фантастической франшизы сестер Вачовски получила название «Освободи ...
Новый сериал расскажет о персонаже оригинала с позывным Берлин, сообщила испанская газета El Pais. ...
К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного независимой американской компанией Niеlsе...
Инди-рок-группа Arctic Monkeys представила в YouTube клип Body Paint. Музыкальное видео посмотрели...
Мультимедийную выставку «Петр Первый. Рождение империи» в историческом п...
Танцевальная адаптация научно-фантастической франшизы сестер Вачовски получила название «Освободи ...
Новый сериал расскажет о персонаже оригинала с позывным Берлин, сообщила испанская газета El Pais. ...
Академический театр имени Веры Комиссаржевской показал возобновленный спектакль «В ос...
Театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы представили жит...
Мультимедийная выставка «Фрида. Viva la vida!» откроется 3 октября в московском центре ...
Премьерный показ документального фильма «Дети Донбасса» состоялся в зале «Жуков» Музея Победы в Моск...
V Большой детский фестиваль (БДФ) открылся в российской столице. Смотр продлится до 27 ...
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Представитель «греческой странной волны» Йоргос Лантимос работает над кинокартиной AND, сообщил Dead...
Проект «Литрес: Библиотека», с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать ...
Российские граждане повсеместно сталкиваются с культурной дискриминацией в странах Запада. Об этом...
Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера» пройдет в театрах, библиотеках и музеях города в честь...
Продолжение фантастической франшизы обрело исполнительницу ключевой женской роли и новое название,...
В беседе с ведущим программы «Кино в деталях» Федором Бондарчуком актер поделился своими мыслями и...
Врачи отправили его в больницу для обследования, что не понравилось другим участникам реалити-шоу....
Голливудский актер побывал на территории бывшего концлагеря и лагеря смерти, сообщила газета Krone...
Студия Striking Distance поделилась на своем ютьюб-канале сюжетным трейлером по научно-фантастическо...
30.09.2022