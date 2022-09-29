Александр Петров рассказал, как проживает «возраст Христа»

В беседе с ведущим программы «Кино в деталях» Федором Бондарчуком актер поделился своими мыслями и переживаниями.





В январе Александру Петрову исполнилось 33 года. По его словам, еще пять или семь лет назад на вопрос «Как дела?», он сказал бы, что у него все замечательно, поскольку он востребован и постоянно занят. Однако в последнее время актер все чаще рефлексирует.





«Какой-то такой слом произошел. С одной стороны, все супер, все классно. Но при этом внутри ты какие-то штуки переживаешь», — поделился он.





Актерская карьера Петрова началась в 2010 году с эпизодических ролей. В 2012-м он появился в главной роли в сериале «Пока цветет папоротник». За следующие десять лет снялся более чем в 50 проектах. Среди них — «Елки 3», трилогия «Гоголь», «Стрельцов», «Текст», дилогия «Лед» и др.





В ближайшее время выйдет сериал «Надвое» с Петровым и Данилой Козловским в главных ролях и фильм «Декабрь» о последних днях Сергея Есенина.





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