Участники медиафорума «МОСТ» создадут Евразийский медиахаб и литературное агентство

Журналисты и общественные деятели из Донбасса, Приднестровья, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других территорий создадут Евразийское литературное агентство и медиахаб с функционалом отработки фейков, а также проведут философский форум в Луганске и социальную программу в Херсоне. Эти и другие проекты были разработаны на полях I Евразийского медиафорума журналистов, литераторов и блогеров «МОСТ», который состоялся 27–28 сентября в Москве.

Медиафорум является составной частью программы Евразийской культурной интеграции «МОСТ». Миссия программы – восстановить географические, культурные и прочие связи стран Евразии, а также объединить представителей сферы медиа и культуры для воплощения гуманитарных проектов.

«Главное – позаботиться о людях. Мы собрались на форум «МОСТ», чтобы вместе разработать гуманитарные проекты в сфере благотворительности и культуры. В рамках программы «МОСТ» мы возьмем лучшие проекты на сопровождение: «упакуем» их, представим на грантовых площадках, будем всячески лоббировать и софинансировать. То есть приложим все усилия, чтобы они были реализованы», – рассказал депутат Госдумы, руководитель программы «МОСТ» Дмитрий Кузнецов.

На форуме собрались журналисты, писатели и общественные деятели из России, Донбасса, освобожденных территорий Украины, Белоруссии, Приднестровья, Южной Осетии, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, а также Польши, Латвии и Бельгии. В первый день они приняли участие в серии мастер-классов, круглых столов, лекций и дискуссий, посвященных актуальной евразийской повестке. Во второй день участники объединились в группы для разработки культурных, гуманитарных и медиапроектов.

Идеи участников оценивало жюри под председательством заместителя руководителя Россотрудничества Дмитрия Поликанова. Лучшим был признан проект по созданию Евразийского литературного агентства. Его куратор, писатель Марина Генцарь-Осипова, предлагает создать платформу, которая будет помогать продвижению авторов из стран Евразии. Литературная мастерская Захара Прилепина окажет содействие в реализации проекта.

Также высокие оценки получил проект киносотрудничества, который представили участники из России и Узбекистана. Куратором этого проекта выступил продюсер Андрей Африн, а сокуратором должен стать известный российский продюсер и актер Юсуп Бахшиев. Для съемок будет создана группа продакшен-команд на территории 11 локаций из 7 стран.

В числе лучших также оказался медиапроект – объединение участников из Кыргызстана, Казахстана, Приднестровья, ЛНР и ДНР: создание медиахаба для обмена мнениями и сбора информации о текущих процессах в странах Евразии. На базе медиахаба будет функционал для отработки фейков и стрим-площадка. Разработку проекта курировали журналисты из команды онлайн-школы RT Павел Кухаркин и Константин Придыбайло.

Также на полях медиафорума был разработан концепт художественно-философского форума, который планируется провести в Луганске. Задачей форума станет осмысление последних событий в российской истории и визуальная интерпретация их философского понимания в виде символов и образов, доступных для имплементации в массовой культуре. Поддержку по реализации этого проекта окажет АНО «Культурные приоритеты». Организаторы планируют посвятить форум памяти погибшего философа Дарьи Дугиной, разрабатывавшей тему Донбасса как Русского фронтира.

Представители Херсонской области вместе с Благотворительным фондом Захара Прилепина организуют социальный проект для местных жителей.

«Евразийский медиафорум прошел в дружеской неформальной атмосфере, здесь удалось обсудить множество насущных и важных проблем народов Евразии», – резюмировал после награждения участников замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

Участники Евразийского медиафорума «МОСТ» признали, что мероприятия такого формата должны проходить на постоянной основе и в большем формате – с привлечением участников из всех стран Евразии.

«Такие форумы необходимы, так как работа по созданию единого культурного пространства Евразии полностью провалена. Упущена работа по сохранению, а сейчас уже созданию единого евразийского культурного, интеллектуального, медийного поля, на котором мог бы происходить обмен информацией, мнениями, тревогами. Я вижу задачу – объединить медийное евразийское пространство. Последние политические и военные конфликты наглядно показали, насколько даже русскоязычные издания далеки от осознания ситуации в соседних государствах», – поделилась независимый журналист из Кыргызстана Мария Озмитель.

«Меня очень вдохновил и воодушевил медиафорум. Я узнала много полезной информации – о проектах, правительственных грантах, платформе «Россия – страна возможностей». Я хочу в них участвовать и создать свой собственный проект, когда вернусь домой. Он будет посвящен налаживанию коммуникаций между жителями Казахстана и России. Когда-то такие связи были, сейчас они разрушены, и казахское общество, особенно молодежь, отдаляется от России. Я хочу исправить это», – рассказала участница форума из Казахстана Линера Есимбаева.

Сегодня происходит глобальная пересборка огромных евразийских пространств, и необходимо установление самых важных и глубоких контактов со всеми народами, расами и конфессиями этого огромного пространства, прокомментировал инициатор медиафорума писатель Захар Прилепин. «Поэтому на форуме были не только обмен мнениями и выяснение самых сложных ситуаций, но и проработка задач и прорывов, которые обеспечат новую конфигурацию жизни на евразийском пространстве, где Россия всегда находилась в центре», – заключил он.

I Евразийский медиафорум стал территорией рождения новых смыслов и международных проектов по исследованию и популяризации евразийских культурных ценностей и реализации «мягкой силы» в разных странах. Он проводился с целью популяризации общероссийской идентичности и противодействия феномену «отмены» русской культуры.

Проект реализован совместно с Россотрудничеством при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда правообладателей, фонда «Евразийский путь» и онлайн-проекта «RT School».

Фото: пресс-служба форума