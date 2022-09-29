В России отреставрируют старейший православный храм на востоке страны

«Команда Союза реставраторов приступила к делу, и многое говорит об их профессионализме. Импонирует, что организация занимается реставрацией объектов религиозного назначения, а храм в селе Калинине, заметим, находится в тяжелом конструктивном состоянии. С умелым подходом в рамках сотрудничества с командой и благодаря финансовой поддержке партнеров есть уверенность, что документация будет разработана в установленные контрактом сроки и получит положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы», — приводятся в сообщении слова руководителя государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Родиона Буянова.





Партнером проекта реконструкции выступила компания «Норникель», которая выделила на разработку документации 20 млн рублей.





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