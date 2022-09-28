Минкультуры РФ присоединилось к Всемирной конференции ЮНЕСКО

Российскую делегацию на «Мондиакульт-2022» возглавил первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, сообщили в пресс-службе ведомства.





Конференция по культурной политике и устойчивому развитию стартовала в Мехико 28 сентября и продлится до 30 сентября. Ее участниками стали представители 193 стран — участниц ЮНЕСКО, не входящих в организацию государств, а также сотрудников ООН и других международных организаций.





В этом году участники обсудят вопросы формирования культурной политики в современных условиях и стратегии ее развития.





В программе — пленарное заседание и четыре сессии. Сергей Обрывалин выступит 29 сентября с докладом о культурной госполитике РФ.





Также в рамках «Мондиакульт-2022» проводится выставка образцов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов. Россия предоставила для нее карачаевский женский праздничный костюм.





По итогам работы предполагается принять итоговую декларацию конференции, которая будет включать основные приоритеты развития общественной культурной политики на ближайшие 10 лет.





Фото: Минкультуры РФ