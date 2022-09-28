В Омске покажут спектакли новосибирских театров по программе «Золотой маски»

«В начале ноября 2022 года „Золотая маска“ представит программу в Омске. На сцене Омского академического театра драмы будут показаны спектакли новосибирских театров, ставшие номинантами национальной театральной премии в 2022 году: „Тайм-аут“ театра „Красный факел“ в постановке режиссера Петра Шерешевского и дилогию „Коромысли“ и „[Сыра земля] Коромысли. Глава 2“ междисциплинарного художника Полины Кардымон Новосибирской лаборатории современного искусства», — уточнила пресс-служба.





Постановка «Тайм-аут», рассказывающая о жизни матери-одиночки и соцработницы Люды, будет показана 8 и 9 ноября на основной сцене Омской драмы.





Фольклорный перформанс в двух частях «Коромысли», где артисты исполнят народные песни, чтобы в сознании публики сблизить культуру прошлого и настоящего, представят 6 ноября на камерной сцене театра.





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