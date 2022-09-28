Хью Джекман и Райан Рейнольдс «объяснили» возвращение умершего Росомахи
Хью Джекман и Райан Рейнольдс «объяснили» возвращение умершего Росомахи
28.09.2022
Актеры «подробно» и смешно рассказали, как вернут погибшего мутанта из другой вселенной и поместят его в мир «Дэдпула 3».
После новости о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи в триквеле «Дэдпула» на него обрушились вопросы о том, как впишут его героя, при этом не нарушив канона. История Росомахи завершилась в фильме «Логан» 2017 года, где его похоронили.
Джекман и Рейнольдс, играющий Дэдпула, записали видео, где в характерной для себя юмористической манере ответили на все вопросы. Чтобы понять их объяснения, стоит посмотреть ролик.
Ранее Рейнольдс опубликовал видео, в котором жалуется, что давно ищет душу и новую глубину в своем персонаже, но остается ни с чем. Также он сообщает, что одна идея все-таки имеется, и предлагает проходящему мимо Джекману еще разок сыграть Росомаху. Актер соглашается, после чего звучит I Will Always Love You, где под последним словом имеет в виду Hugh (Хью).