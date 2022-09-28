Ушел из жизни музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург

28.09.2022

Ушел из жизни музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург

Музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург умер на 92-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте Союза композиторов России.

«В Москве скончался музыковед и музыкальный критик Лев Григорьевич Гинзбург. <...> Союз композиторов России выражает соболезнования близким Льва Григорьевича Гинзбурга», — говорится в сообщении.

Гинзбург более 40 лет работал в журнале «Музыкальная жизнь», где сначала возглавлял иностранный отдел, а затем стал заместителем главного редактора. Сотрудничал с рядом других изданий, таких как «Советская музыка», «Правда», «Советская культура».

Фото: Pixabay