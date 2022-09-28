Всемирная неделя космоса состоится в Музее космонавтики в Москве с 4 по 10 октября

28.09.2022

Всемирная неделя космоса состоится в Музее космонавтики в Москве с 4 по 10 октября

Всемирная неделя космоса в Музее космонавтики начнется 4 октября, в день 65-летия запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли. Об этом сообщили ТАСС в музее. 

В честь этого события музей подготовил большую образовательную программу, главным мероприятием которой станет III ежегодная межмузейная конференция «Единство непохожих — 2022». 

«С 4 по 10 октября пройдет Всемирная неделя космоса, откроет которую 65-летие запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). На площадке музея встретятся руководители и сотрудники культурных организаций со всей России. Цель конференции „Единство непохожих — 2022“ — обменяться опытом и вдохновить друг друга на новые проекты, которые можно будет реализовать в любом музее вне зависимости от его профиля и масштаба», — отметили в пресс-службе.

Фото: Pixabay